Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die Metro AG nach einem Kapitalmarkttag zur bevorstehenden Aufspaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Schlüssel zu einer höheren Bewertung des Handelskonzerns dürfte in dessen Fähigkeit liegen, Umsatz und Barmittelfluss zu steigern, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer Studie vom Montag. Es sei aber noch zu früh, mehr Vertrauen in das Unternehmen zu haben. Joly bleibt mit Blick auf die Aufspaltung vorerst weiter skeptisch und rechnet auch für die dann getrennten Unternehmen in den ersten Jahren nur mit geringem Gewinnwachstum./tav/das

