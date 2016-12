Frankfurt - Der Preis für Arabica-Kaffee hat seit seinem 22-Monatshoch von Anfang November fast 20% verloren und notiert aktuell bei 142,5 US-Cents je Pfund, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die verbesserte Witterung in Brasilien habe den Preis in den letzten Wochen auf Talfahrt geschickt. Auch der inzwischen wieder deutlich schwächer notierende Brasilianische Real (BRL) hinterlasse seine Spuren. Einhergegangen sei der Preisrückgang mit einem starken Abbau der Netto-Long-Positionen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer. Anfang November hätten sie mit über 59 Tsd. Kontrakten einen Rekord verzeichnet, innerhalb weniger Wochen seien sie nun auf 21,6 Tsd. Kontrakte abgebaut worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...