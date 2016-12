Frankfurt - Die Metallpreise stehen auch zu Beginn der neuen Handelswoche unter Druck, nachdem sie schon die letzte Woche mit deutlichen Verlusten beendet hatten, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer falle heute Morgen unter 5.600 USD je Tonne, Zink rutsche unter 2.700 USD je Tonne und Nickel verbillige sich auf 11.100 USD je Tonne. Offenbar würden jetzt doch einige Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen, nachdem die Metallpreise in den letzten Wochen so stark gestiegen seien. Laut CFTC-Statistik hätten die spekulativen Finanzinvestoren in der Woche zum 13. Dezember bei Kupfer an der Comex in New York ihre Netto-Long-Positionen aber nochmals auf ein neues Rekordhoch von 87,1 Tsd. Kontrakte ausgeweitet. Dem Kupferpreis habe dies jedoch keine Unterstützung mehr gegeben - der sei in der Berichtswoche um gut 3% gefallen.

