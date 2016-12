Zürich - In der Vorweihnachtszeit duften verlockende Schokoladekreationen - ob als Weihnachtsfiguren, Gebäck oder als heißer Kakao, so die Experten von Swisscanto Invest.Beim Genießen werde allerdings häufig vergessen, dass für die Menschen in den Anbaugebieten Kakao bittersüß sein könne. Kakao wachse nur in tropischen, regenreichen und heißen Regionen. Und die Herstellung vom Setzling bis zur fermentierten Bohne sei anspruchsvoll sowie arbeitsintensiv. In Mittel- und Südamerika und in Südostasien würden Großplantagen dominieren. In Westafrika, mit 70 Prozent Anteil an der Weltproduktion die wichtigste Region, erfolge dagegen der Anbau zu über 90 Prozent durch Kleinbauern. Entsprechend seien in Ghana und in der Elfenbeinküste mehrere Millionen Menschen vom Kakao als Haupteinnahmequelle abhängig.

