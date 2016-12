Original-Research: NOXXON Pharma NV - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research has published a research update on NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 40.00 price target.

Abstract: On 15 December, Noxxon closed a collaboration agreement with the US pharmaceutical company Merck & Co (known as MSD outside the US/Canada). Merck will provide Noxxon with its marketed checkpoint inhibitor Keytruda (pembrolizumab) for testing purposes free of charge. Noxxon will conduct Phase II studies of its lead drug candidate NOX-A12 in combination with Merck's drug Keytruda in 20 metastatic cancer patients of which half are expected to be colorectal cancer patients and half pancreatic cancer patients. In-vivo pre-clinical data has demonstrated that NOX-A12 in combination with a checkpoint inhibitor significantly reduces tumour growth. The deal with Merck is a very important milestone for Noxxon, as it validates the potential of NOX-A12. Merck has already provided valuable input and approved the trial design which in our view increases the probability of success. Merck possesses leading expertise in immuno-oncology (IO) and is one of three pharmaceutical companies worldwide with a marketed checkpoint inhibitor (the other two are Bristol Myers and Roche). The agreement is in line with our expectations and underscores management's ability to deliver results. Noxxon is on track to initiate the Phase II combination studies in solid tumours during the next few months. We reiterate our Buy rating and EUR40.00 price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu NOXXON Pharma NV (ISIN: NL0012044762) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 40,00.

Zusammenfassung: Am 15. Dezember schloss Noxxon eine Kooperationsvereinbarung mit dem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Merck & Co (außerhalb der USA / Kanada bekannt als MSD) ab. Merck wird Noxxon seinen vermarkteten Checkpoint-Inhibitor Keytruda (pembrolizumab) für Testzwecke kostenlos zur Verfügung stellen. Noxxon wird im Rahmen der Phase-II-Studien seinen führenden Wirkstoffkandidaten NOX-A12 in Kombination mit Mercks Medikament Keytruda bei 20 Krebspatienten mit Metastasen testen (die Hälfte in Darmkrebs-Patienten und die andere Hälfte in Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs). In-vivo präklinische Studien haben gezeigt, dass NOX-A12 in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor das Tumorwachstum signifikant reduziert. Die Kooperation mit Merck ist ein wichtiger Meilenstein für Noxxon, wodurch das Potenzial von NOX-A12 validiert wird. Merck hat bereits wertvollen Input gegeben und das Konzept der klinischen Studie genehmigt, wodurch sich aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöht. Merck verfügt über führende Expertise in der Immuno-Onkologie (IO) und ist eines von drei Pharmaunternehmen weltweit mit einem vermarkteten Checkpoint-Inhibitor (die beiden anderen sind Bristol Myers und Roche). Die Vereinbarung steht im Einklang mit unseren Erwartungen und unterstreicht die Fähigkeit des Managements, Ergebnisse zu liefern. Noxxon ist auf gutem Weg, die Phase-II-Kombination-Studien in soliden Tumoren in den nächsten Monaten zu initiieren. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR40,00.

