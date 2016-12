London - Ausgerechnet zu Weihnachten könnten Flugreisende in Grossbritannien Probleme wegen Streiks bekommen. Bereits jetzt leiden Bahn-Pendler unter Arbeitsniederlegungen. Bei der Post wird ebenfalls gestreikt. Ein Regierungssprecher in London erteilte am Montag Forderungen nach einem Streikverbot über die Festtage eine Absage.

Bei der Fluggesellschaft British Airways will ein Teil des Kabinenpersonals am ersten und zweiten Weihnachtstag in den Ausstand treten. Nach Angaben der Gewerkschaft Unite Union sei der Unmut über eine zu geringe Bezahlung der Grund für die Arbeitsniederlegungen. Viele Mitarbeiter müssten Nebenjobs annehmen, um über die Runden zu kommen. British Airways sprach von einer ...

