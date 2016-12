"Die Blockchain-Technologie ist die zweite Ära des Internets und kann die Weltwirtschaft drastisch verändern und eines unserer Ziele ist es, ihr volles Potenzial auszuschöpfen." sagt Don Tapscott, Autor des Buches "Blockchain Revolution". Mehr dazu in diesem Interview. Moderatorin Johanna Claar hat sich mit dem Professor, Visionär und Buchautor über die Rolle der Digitalisierung in der Zukunft und die Veränderungen in der Finanzwelt unterhalten.