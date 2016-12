POTSDAM (dpa-AFX) - Wieviel Platz brauchen säugende Säue oder wie kann die ökologische Haltung von Schweinen optimiert werden? Agrarbetriebe und Wissenschaftler wollen gemeinsam in EU-Förderprojekten diese Fragen klären. Bis 2020 stehen in der neuen Förderperiode in Brandenburg knapp 25,6 Millionen Euro bereit, teilte das Agrarministerium am Montag mit. Im Programm "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" wirken 48 Agrarbetriebe mit rund 38 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und Wissenschaftler aus zehn Einrichtungen mit. Dabei sind auch vier landwirtschaftliche Beratungsunternehmen, Verbände sowie Technik- und Softwarefirmen. 14 Projekte wurden bislang für die Hälfte des Förderprogramms bewilligt./gj/DP/fbr

