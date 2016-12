Die Analysten von SRC Research haben vor dem Hintergrund der neusten Nachrichten ihre Schätzungen zu der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG angehoben und das Kursziel deutlich erhöht. Gemessen an der FFO-Rendite sei die DEFAMA-Aktie selbst auf dem Niveau des neuen Kursziels noch attraktiv bewertet.

DEFAMA habe den Kauf der Saline-Passage in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt, etwa 30 km westlich von Leipzig, zum Preis von 6,9 Mio. Euro gemeldet, wobei das Closing laut SRC Research für das erste Quartal 2017 zu erwarten sei. Das Objekt habe eine vermietbare Fläche von über 10.000 qm und werde künftig mit jährlichen Mieteinnahmen von rund 750 Tausend Euro zum Ergebnis von DEFAMA beitragen, was eine Rendite von rund 11 Prozent bedeute. Die Mieterstruktur sei laut SRC Research sehr granuliert, die Analysten schätzen, dass auf die beiden Ankermieter EDEKA und Rossmann nur etwa ein Drittel der Gesamtmiete entfalle und dass sich das Objekt theoretisch auch ohne diese noch sehr gut tragen würde. Dies stelle einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar, andererseits bedeute aber die recht hohe Anzahl von Mietern auch einen höheren Bewirtschaftungsaufwand, was aber nach unserer Ansicht von SRC Research aufgrund der guten Objektqualität kein großes Problem darstelle.

In einer weiteren Meldung habe die Gesellschaft über eine 10-przentige Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 322 Tausend neuen DEFAMA-Aktien zu einem Preis von 6,00 Euro berichtet. Der Bruttoemissionserlös liege bei knapp 2 Mio. Euro, sodass selbst nach dem Kauf der Saline-Passage noch von einem Liquiditätspolster von rund 3,5 Mio. Euro für weitere Zukäufe auszugehen sei. Das sollte nach Einschätzung von SRC Research für etwa 15 bis 18 Mio. Euro weiteres Investitionsvolumen reichen. Unter Verweis auf Gespräche mit dem Management zeigen sich die Analysten sehr zuversichtlich, dass DEFAMA weitere lukrative Zukäufe in den nächsten Monaten melden werde.

Ihre Dividendenschätzung für das Geschäftsjahr 2016 hat SRC Research von 18 Cent auf 20 Cent erhöht. Auch ihre FFO-Erwartung für 2017 haben die Analysten von 2,4 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro angehoben, was mindestens 70 Cent je Aktie auf Basis der höheren Aktienanzahl bedeuten würde. Auf dieser Basis beziffert das Researchhaus sein Kursziel nun auf 7,00 Euro (bisher: 5,40 Euro). Selbst auf dem erhöhten Niveau ergäbe sich aber eine sehr hohe FFO-Rendite von mindestens 10 Prozent auf den DEFAMA-Kurs, was nach Darstellung von SRC Research verdeutliche, dass auch das neue Kursziel nicht allzu ambitioniert sei.

Vor diesem Hintergrund hat SRC Research sein Rating "Buy" für die DEFAMA-Aktie bestätigt.

