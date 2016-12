curasan AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

19.12.2016 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Kleinostheim, 19. Dezember 2016 - Der Aufsichtsrat Vorstand der curasan AG (ISIN DE0005494538) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.

Das Grundkapital soll um nominal bis zu EUR 1.037.964,00 auf bis zu EUR 11.417.610,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden einer begrenzten Zahl von Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Die Transaktion wird durch die Lang & Schwarz Broker GmbH als Sole Lead Manager begleitet. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft dienen.

Die Platzierung beginnt am heutigen 19. Dezember 2016 und wird spätestens am 20. Dezember 2016 abgeschlossen. Die curasan AG wird den Platzierungspreis voraussichtlich spätestens morgen, also am 20. Dezember 2016, festsetzen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt und sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Kontakt curasan AG:

Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE0005494538).

Sprache: Deutsch
Unternehmen: curasan AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)

