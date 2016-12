Köln (ots) -



Wer auch jetzt noch Geschenke benötigt, muss an Weihnachten trotzdem nicht mit leeren Händen dastehen: Bestellungen, die noch heute beim Online-Fotoservice Pixum eingehen, werden garantiert pünktlich zum Fest geliefert. Dazu gehören individuell gestaltete Fotogeschenke wie Pixum Fotobücher, Pixum Wandbilder oder Pixum Handyhüllen in bester Testsieger-Qualität. Kunden, die über die Pixum Fotowelt Software bestellen, können sogar die praktische Express-Lieferung in Anspruch nehmen.



Fotobuch: Ob eine Fotosammlung aus dem Sommerurlaub oder direkt ein ganzer Jahresrückblick: In einem Pixum Fotobuch, dem Testsieger der Stiftung Warentest, finden die schönsten Fotos ihren Platz. Wer noch heute bestellt, hält seine Erinnerungen pünktlich zum Fest in den Händen.



Wandbilder: Keine Zeit, ein ganzes Fotobuch zu kreieren? Ein hochwertiges Pixum Wandbild lässt sich in kürzester Zeit gestalten und bestellen. Pixum Fotoposter, Bilder im Rahmen sowie Wandbilder in den Materialien Leinwand, Forex, Alu-Dibond, Acrylglas, Galerie-Print und Holz treffen bei heutiger Bestellung definitiv vor Heiligabend ein.



Handyhüllen: Ebenso schnell gestaltet wie ein Wandbild ist eine individuelle Handyhülle von Pixum. Sämtliche Modelle kommen noch bis zum heiligen Abend an, sofern sie bis zum 20.12. bestellt werden. Dies gelingt auch problemlos von unterwegs mit der Pixum Handyhüllen App.



Gutscheine: Bis auf den letzten Tag gewartet? Pixum Gutscheine im Wert von fünf bis 100 Euro sind auch noch am 24.12.2016 erhältlich - einfach online bestellen und daheim selbst ausdrucken.



