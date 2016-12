In Westfalen wird am Mittwoch ein neuer Sparkassenpräsident gewählt. Eigentlich gibt es eine klare Favoritin. Doch ganz sicher scheinen sich ihre Befürworter nicht zu sein, wie ein Brief an die Sparkassenchefs zeigt.

Am Mittwoch dieser Woche (21.12.) wählen Sparkassen und Kommunen in Westfalen-Lippe einen neuen Sparkassenpräsidenten. Vieles spricht dafür, dass es dieses Mal eine Präsidentin wird. Liane Buchholz, derzeit Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands, werden die größten Chancen zugebilligt.

Ausgemacht ist das allerdings nicht. Denn es gibt es zwei weitere Kandidaten. Auch Markus Schabel, der Chef Sparkasse Münsterland Ost, und Roland Schäfer (SPD), Bürgermeister von Bergkamen, stellen sich zur Wahl. Während Schäfer vor allem Zustimmung einiger kleiner Kommunen zugetraut werden, dürfte Schabel mehr Stimmen auf sich vereinen.

Die Besetzung beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe wird genau beäugt, weil Gerlach, obwohl er nur 67 von 400 deutschen Sparkassen vertritt, streitbar ...

