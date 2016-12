Der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia übernimmt die österreichische Immobiliengesellschaft Conwert: Die Mehrzahl der Aktionäre nahm das Vonovia-Angebot an. Der Deal ist mehrere Milliarden Euro schwer.

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ist die milliardenschwere Übernahme des österreichischen Rivalen Conwert geglückt. Mehr als die Hälfte der Conwert-Aktionäre habe bei dem Übernahmeangebot von Vonovia zugegriffen, teilte das Bochumer Unternehmen am Montagabend nach Ablauf der Annahmefrist mit. Damit wurde die notwendige Schwelle für einen Erfolg des Angebots überschritten. Wieviele Aktien von Conwert exakt eingesammelt werden konnten, will Vonovia nach dem Ablauf einer Nachbuchungsfrist am Donnerstag bekanntgeben.

"Die Übernahme wird für die Aktionäre und Mieter beider Unternehmen Vorteile bringen", kündigte Vonovia-Chef Rolf Buch an. Auch Conwert steht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...