BERLIN (Dow Jones)--Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den Ereignissen in Berlin an sich gezogen, wo ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gefahren ist. Das hat Bundesjustizminister Heiko Maas(SPD) mitgeteilt.

"Schockierende Nachrichten vom Breitscheidplatz", twitterte Maas."Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall." Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) sei mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Kontakt, teilte ihr Sprecher Steffen Seibert ebenfalls über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Nach Angaben der Berliner Polizei gab es bei dem Vorfall mindestens neun Tote und 50 Verletzte. Eine Person, mutmaßlich der Fahrer, sei festgenommen worden, der Beifahrer bei dem Vorfall ums Leben gekommen,sagte ein Polizeisprecher.

December 19, 2016 16:28 ET (21:28 GMT)

