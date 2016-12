Live Videos, Nachrichten, Bilder vom Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Krankenhäuser rufen Katastrophenfall aus. Bisher neun Tote und Dutzende Verletzte. Ausnahmezustand in der deutschen Hauptstadt. Nachdem ein Lkw am Montagabend auf dem Berliner Breitscheidplatz (Gedächtniskirche, Europa-Center) in einen Weihnachtsmarkt gerast ist, sind die Hintergründe nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Landeskriminalamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...