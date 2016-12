FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktien sind im nachbörslichen Handel am Montagabend wieder etwas zurückgefallen. Der mutmaßliche Terroranschlag in Berlin habe die Kurse allerdings nur geringfügig belastet, berichtete ein Händler. Der DAX-Future habe in Reaktion auf die Nachricht 20 Punkte eingebüßt.

Unter den Einzelwerten wurden VW am Abend 0,5 Prozent niedriger getaxt. Allerdings hatten die Titel im Xetra-Handel den DAX mit einem Plus von 1,9 Prozent angeführt. Hier dürften Gewinne mitgenommen worden sein, während die Einigung mit Kunden in Kanada, die am frühen Abend bekanntwurde, kaum Einfluss auf den Kurs gehabt habe.

Axel Springer legten um 1,4 Prozent zu. Die Analysten der Bank HSBC hätten die Aktie auf Kaufen von Halten hochgestuft, sagte der Händler. Das Kursziel sei auf 52 von 50 Euro erhöht worden.

In der dritten Reihe verbesserten sich Paion um fast 6 Prozent. Das Unternehmen hat die Patientenrekrutierung für eine Medikamentenstudie erfolgreich abgeschlossen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.399 11.427 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 19, 2016 16:35 ET (21:35 GMT)

