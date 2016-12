Ein Polizist erschießt den russischen Botschafter in Ankara. Noch ist unklar, warum. Sicher ist: Weder die türkische noch die russische Regierung will den Mord an dem Diplomaten hochspielen - zu viel steht auf dem Spiel.

"Allahu Akbar", Gott ist groß, rief der Angreifer nach den tödlichen Schüssen auf Botschafter Andrej Karlow immer wieder, und: "Nur der Tod wird mich von hier fortbringen". Dann wurde er selbst von anrückenden Polizisten niedergestreckt. Für den Diplomaten kam jede Hilfe zu spät, Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus hatten keinen Erfolg.

Schnell stand die Identität des Mörders fest: Es war ein 22-jähriger Polizist. Mit seinem Dienstausweis hatte sich der in Zivil gekleidete Mann Zugang zu der Fotoausstellung verschafft hatte, die Botschafter Karlow eröffnen sollte. Unklar ist, ob er allein handelte oder Hintermänner hat.

Wenige Stunden nach dem Attentat nahm die Polizei in seinem Heimatort Söke in der westtürkischen Provinz Aydin die Mutter und die Schwester des Attentäters fest - wohl eher die übliche, reflexartige Reaktion der türkischen Sicherheitsbehörden.

Während die Ermittler noch versuchen, die Vorgeschichte des Attentäters und seine möglichen Verbindungen auszuleuchten, ist die politische Marschroute klar vorgezeichnet: Ankara und Moskau wollen trotz des Mordes möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen. Und die steht ganz klar unter dem Motto: Kooperation.

Schon kurz nach dem Anschlag telefonierte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit Kremlchef Wladimir Putin. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Aber: "Erdogan und Putin dürften nun noch enger zusammenrücken", meint ein EU-Diplomat in Ankara. "Sie haben einen gemeinsamen Feind: den Terrorismus."

Im November 2015 hatte der Abschuss eines russischen Bombers für schwere Spannungen zwischen Moskau und Ankara gesorgt. Die türkische Luftwaffe hatte die MIG vom Himmel geholt, als die russischen Piloten an der syrischen Grenze den türkischen Luftraum verletzten. Kremlchef Wladimir Putin reagierte mit Sanktionen, die vor allem die türkische Reisebranche trafen - die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...