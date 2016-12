Demonstrationsvideo am Montag, dem 12. Dezember veröffentlicht unter folgender

URL: https://www.youtube.com/watch?v=BKQNsPOj8JQ

Nestlé Japan Ltd. ("Nestle") veröffentlichte am Montag, dem 12. Dezember 2016 ein Demonstrationsvideo seines "pythagoräischen Musikapparates". Der Musikapparat ist Teil des vom Freitag, dem 2. Dezember bis Sonntag, dem 25. Dezember stattfindenden NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i COFFEE MOMENT ENSEMBLE. Der Name des Instrumentes ist abgeleitet von den in Japan beliebten pythagoräischen Geräten, die man in den USA als Rube-Goldberg-Maschinen, in Großbritannien als Heath-Robinson-Apparate und in in Deutschland als Was-passiert-dann-Maschinen kennt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161219006285/de/

Massive "Wooden Pythagorean Musical Instrument" Plays Christmas Songs; NESCAFE GOLDBLEND BARISTA i COFFEE MOMENT ENSEMBLE (Photo: Business Wire)

Der pythagoräische Musikapparat hat die Form eines riesigen Kaffeebechers und ist rund 3.5 Meter hoch und 3 Meter breit. Ein hölzener Ball fällt von oben in ein treppenförmiges Labyrinth, wo er auf seinem Weg nach unten Xylophonanschläge auslöst, die auf skurril unterhaltsame Weise Melodien von Weihnachtsliedern ergeben. Der Apparat umfasst 180 Klangstäbe und besteht aus insgesamt 1450 Einzelteilen. Der Bau, beim dem Laserbearbeitung sowie diverse modernste Technologien eingesetzt wurden, nahm rund fünf Monate in Anspruch.

Vielen Kunden hat der pythagoräische Musikapparat schon Freude bereitet. Dieser ist Teil des NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i COFFEE MOMENT ENSEMBLE, einer auf die Weihnachtszeit beschränkten Veranstaltung, die Nestlés Konzept des Verbindens von Menschen durch Kaffeezeit-Momente, die die Bluetooth®1 fähige Kaffeemaschine NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i ("BARISTA i") schenkt mit noch mehr interaktivem Spaß anreichern möchte.

1: Die Wortmarke Bluetooth® sowie die Logos sind eingetragene Warenzeicher der Bluetooth SIG Inc. und werden von der Nestlé Japan Ltd unter Lizenz genutzt.

Das am Montag, den 12. Dezember veröffentlichte Demonstrationsvideo des hölzernen pythagoräischem Musikapparat zeigt, wie das Zubereiten eines Kaffees mit der BARISTA i über die NESCAFÉ App, dem Apparat ein Weihnachtslied mit zauberhaften Klängen entlockt. Außerdem wird die Sammlung von "Kaffeemomenten" aus dem ganzen Land vorgestellt, die auf der großen Leinwand vor Ort zu sehen sind. So können Kunden eine nachempfundene Erfahrung des NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i COFFEE MOMENT ENSEMBLE genießen.

Funktionsweise des pythagoräischen Musikapparates

Bereiten Sie über die NESCAFÉ App einen Kaffee auf der NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i. Wählen Sie auf der App das Emoticon aus, das am besten Ihrer derzeitigen Stimmung entspricht. Das Emoticon erscheint als Vogel auf dem Bildschirm bei NESCAFÉ Harajuku. Zugleich rollt ein hölzener Ball von oben den pythagoräischen Musikapparat herunter und spielt eine Melodie, während er die Xylophonschläge auslöst. Jeden Tag wird im Laufe des Events eine andere Melodie gespielt in Abstimmung mit den übermittelten Daten der Nutzer der BARISTA i im ganzen Land, die über die NESCAFÉ App ihren Kaffee zubereiten.

*Die drei gespielten bekannten Lieder, die den Geist der Weihnacht lebendig werden lassen sollen, sind:

"We wish you a Merry Christmas"

"Joy to the World"

und "Winter Wonderland".

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161219006285/de/

Contacts:

Presseanfragen zu dieser Veröffentlichung richten Sie bitte an:

The "NESCAFÉ GOLDBLEND BARISTA i" Public Relations Office

(c/o) Initial Inc.

Yui Matsushita/Atsuko Maruyama/Miho Chikuma, +81-3-5572-6064 (nur für Anfragen auf Japanisch)

nbai@vectorinc.co.jp (Anfragen auf Englisch oder Japanisch)