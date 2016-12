Total Safety Europe gewährleistet durch seine neu entwickelten Atemluft-Trailer (Breathing Air Trailer, BAT), dass die besten Technologien für alle Bedürfnisse unserer Mietkunden einschließlich hochmoderner Atemluftsysteme verfügbar sind. -- Bei dem BAT handelt es um ein modulares System, das äußerst manövrierfähig und von nur geringem Gewicht ist sowie problemlos als Anhänger an einen leichten Van angekoppelt werden kann, um kleinere Teams im Rahmen kürzerer Projekte zu unterstützen.

"Unseren Kunden gefällt am BAT die auf den Anhänger montierte Konstruktion, die es ermöglicht, die Ausrüstung selber zu bewegen und diese direkt am Arbeitsplatz einzusetzen.", erläuterte der Total Safety-Regionalmanager für die Niederlande Dusan Rakic. "Unseren Kunden gefällt weiterhin, dass der BAT in der Anwendung weniger kompliziert als Kompressoren ist und die Luftkapazität für die meisten kürzeren Projekts ausreicht."

Das einzigartige modulare BAT-System erleichtert es ungemein, die Druckluftflaschenanlage vom Anhänger zu heben und in Bezug auf Höhe und Arbeitsplatznähe in die richtige Position zu bringen. Es verfügt zudem über ein integriertes Materialfach zur Verwahrung von Schläuchen, Masken und weiteren Ausrüstungen.

Mit der Kapazität von bis 135 Litern an Atemluft, die für eine Arbeitskraft bis zu 50 Stunden ausreicht, verfügt der BAT über Anschlusspunkte für insgesamt vier Arbeiter mit einer jeweiligem Atemzeit von 12 Stunden. Zudem verfügt jeder Atemluftanschlusspunkt zur Sicherheit über seinen eigenen Durchflussmesser, der die Atemluftversorgung für jeden einzelnen Arbeiter überwacht.

Eine weitere Sicherheitsfunktion ist die separate Notfallluftversorgung des BAT mit einer Kapazität von 15.000 Litern, die über die Bedieneinheit aktiviert werden kann.

"Nach einem Jahr Entwicklungszeit haben wir die Erprobungs- und Zertifizierungsphase des BAT abgeschlossen.", sagte Rakic. "Wir freuen uns, nun 14 dieser Systeme in unserer Flotten an Kundenstandorten in den Niederlanden, Belgien und Deutschland im Einsatz zu haben, und hoffen, zur Befriedigung der Nachfrage deren Zahl im Laufe des kommenden Jahrs zu verdoppeln."

