TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Notenbank blickt etwas optimistischer auf die Entwicklung der Wirtschaft des Landes als noch zuletzt. Vor allem die Lage bei den Exporten habe sich in den vergangenen Wochen gebessert, teilte die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag zum Abschluss einer zweitätigen Sitzung in Tokio mit. Zudem sei die Stimmung in den Unternehmen gestiegen. Wie von allen von Bloomberg befragten Experten erwartet änderten die Währungshüter nichts an ihrem extrem lockeren geldpolitischen Kurs./zb

ISIN JP3435000009 JP3633400001

AXC0010 2016-12-20/05:23