"Das Gefühl aus Hilflosigkeit, Trauer und auch Wut ist kaum in Worte zu fassen. Nach den vielen Toten in Berlin müsste eher Sprachlosigkeit, Mitgefühl und Beileid vorherrschen. Doch in den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Meinungsäußerungen, gepaart mit Polemik und Hass. Ganz vorne ist die AfD, die vorgibt, die Hintergründe zu wissen und die die Opfer schamlos für ihre Propaganda missbraucht. Stille kennen diese Hetzer nicht. Mutlosigkeit bricht sich ihren Weg und die klare Erkenntnis, dass die Polizei ihre Arbeit machen muss, bevor man sich selber die Dinge zusammenreimt. Da hilft es auch wenig, zum wiederholten Male hören zu müssen, dass Deutschland bei Terroranschlägen bislang glimpflich davon gekommen sei. Die Gedanken sind bei den Opfern, deren Familien, den Verletzten, den Helfern und der Polizei."/DP/he

