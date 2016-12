OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Aleppo:

"Es ist ja nicht so, dass der Westen willenlos wäre, was Syrien betrifft. Er hat sich ganz bewusst dazu entschieden, den zumindest verbalen Konflikt mit Russland zu suchen und nicht gemeinsam auf ein Ende des Krieges hinzuwirken. Umgekehrt hat Moskau auf stur geschaltet und sich von Appellen nicht beeindrucken lassen. Mit dem Abklingen der Gefechte um Aleppo sollte ein Abrüsten des Denkens einhergehen. Das Beispiel Syrien lehrt, welche Kraft im Verbund mit Russland entfaltet werden kann. Und zu welchen Tragödien es kommt, wenn das unterbleibt. Kreml-Chef Wladimir Putin wollte genau das beweisen. Je mehr sich jemand in eine gefühlte Feindschaft hineingesteigert hat, desto schwerer fällt es nachzugeben. Richtig ist es dennoch."/DP/he

