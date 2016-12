KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Verurteilung von IWF-Chefin Lagarde:

"Nicht nur für Lagarde ist das Urteil ein Schlag. Auch der IWF steht wieder einmal bedingt durch Führungsprobleme vor schwierigen Zeiten. Dabei sind die Herausforderungen enorm. Dringender denn je seit der globalen Finanzkrise braucht die Weltwirtschaft einen kompetenten Krisenmanager. Unsicherheit breitet sich an unzähligen Stellen aus, auch in den reichen Ländern. Die USA leiten die Wende zu wieder steigenden Zinsen ein. Niemand weiß, was der künftige US-Präsident plant. Europa fürchtet einen Rechtsruck bei den Wahlen in Frankreich. Eine angeschlagene Chefin kann sich der IWF nicht leisten."/DP/jha

AXC0015 2016-12-20/05:35