FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kindergeldkürzung für EU-Ausländer:

"(...) Sigmar Gabriel hat CDU und CSU ein Thema entwendet, das seit Beginn der Legislaturperiode auf der Agenda der Koalition steht, aber noch immer seiner Bearbeitung harrt. Eine Runde von Staatssekretären beschäftigte sich damit zu Beginn der Wahlperiode, um Anreize für "Armutseinwanderung" abzuschaffen. Wie sich in den Jahren danach zeigte, geschah eher das Gegenteil: Zu den alten Anreizen kamen sogar noch neue hinzu. Der drastische Anstieg der Migration in Richtung Deutschland, der nicht erst 2015 begann, sondern schon 2013, hatte auch damit zu tun. (...) Gabriels Vorstoß ist eines der Überraschungseier dieser Legislaturperiode, von denen es auf den letzten Metern noch einige geben wird. Sie zielen auf die Landtagswahlen im Frühjahr, von denen die wichtigste kurz nach Ostern in Nordrhein-Westfalen stattfindet. (...)"/DP/jha

