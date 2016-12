In Berlin ist am Montagabend ein Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast. Die Ereignisse im Überblick.

04.40 Uhr

Der im Lkw geborgene Tote war laut Polizei nicht der Fahrer.

02.40 Uhr

Der Tote im Lkw war nach Angaben der Polizei polnischer Staatsbürger.

02.00 Uhr

Laut Berliner Polizei hat sich die Zahl der Toten auf zwölf erhöht. 48 seien zum Teil schwer verletzt in den Krankenhäusern.

00.28 Uhr

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump spricht auf Twitter von "Terroranschlägen" am Montag in Deutschland, der Türkei und der Schweiz. "Die zivilisierte Welt muss umdenken!", erklärt er.

00.13 Uhr

Die Berliner Polizei teilt per Twitter mit: "Es besteht der Verdacht, dass dieser Lkw in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde. Die Ermittlungen dazu laufen." Die Berliner Feuerwehr habe ihren Rettungseinsatz am Breitscheidplatz beendet. Es seien 45 zum Teil schwer verletzte Menschen in Berlin Krankenhäuser gebracht worden.

00.05 Uhr

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere will sich nicht festlegen, ob es sich um einen Anschlag oder einen Unfall handelt. Man wolle sich hart an den tatsächlichen Ermittlungsergebnissen orientieren und daraus dann Konsequenzen ziehen. Es werde mit Hochdruck die ganze Nacht und die ganzen nächsten Tage ermittelt werden, sagt er in der ARD. Die Innenminister von Bund und Ländern hätten für Dienstagvormittag eine Schaltkonferenz verabredet, um über die Lage zu beraten.

23.50 Uhr

Frankreich erhöht die Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten im ganzen Land. Sämtliche Einsatzkräfte seien zu maximaler Wachsamkeit aufgerufen, erklärte das Pariser Innenministerium.

23.40 Uhr

Laut einem Polizeisprecher stammt der Lastwagen aus Polen.

23.18 Uhr

Das US-Präsidialamt verurteilt den Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, "bei dem es sich um einen Anschlag zu handeln scheint".

23.10 Uhr

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spricht den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Die Nachrichten seien umso mehr erschütternd, weil die Menschen am Breitscheidplatz zusammengekommen seien, um die Vorweihnachtszeit zu feiern, die viele mit Besinnlichkeit und Frieden verbinden würden. "Wir sind mit den Opfern in tiefer Trauer verbunden. Den zahlreichen Helfern und Einsatzkräften wünschen wir Kraft für diese schwere Nacht."

22.45 Uhr

Auch Bundespräsident Joachim Gauck zeigt sich erschüttert. "Das ist ein ...

