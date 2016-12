Die britische Investmentbank HSBC hat Axel Springer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 52 Euro angehoben. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Papiere des Medienkonzerns sei wieder attraktiv, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Dienstag. Auf dem aktuellen Kursniveau werde dem Bereich Bezahlmodelle quasi kein Wert beigemessen. Der am Markt wohl befürchtete Kollaps der Gewinnmargen in diesem Bereich werde wohl nicht so bald geschehen./mis/das

ISIN: DE0005501357