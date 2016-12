Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nikkei +0,53% auf 19494,5, davor 9 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 18275 auf 19401,2), OMV -1,67% auf 33,53, davor 9 Tage im Plus (12,39% Zuwachs von 30,34 auf 34,1), MTU Aero Engines -0,09% auf 108,65, davor 7 Tage im Plus (12,69% Zuwachs von 96,5 auf 108,75), Merck Co. -2,08% auf 61,14, davor 7 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 60,06 auf 62,44), Medigene -3,65% auf 10,68, davor 6 Tage im Plus (16,68% Zuwachs von 9,5 auf 11,09), Glencore 0% auf 268,4, davor 6 Tage im Minus (-11,32% Verlust von 302,65 auf 268,4), Folli Follie +1,43% auf 18,46, davor 6 Tage im Minus (-5,21% Verlust von 19,2 auf 18,2), Vestas -1,16% auf 427,5, davor 5 Tage im Plus (8,94% Zuwachs von 397 auf 432,5), Manitowoc +2,42% auf 5,92, davor 5 Tage im Minus (-6,77% Verlust von 6,2...

