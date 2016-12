Die Baader Bank hat die Einstufung für Aixtron auf "Sell" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Dass der Beleuchtungskonzern Osram den US-amerikanischen Aixtron-Konkurrenten Veeco als Lieferant für seine neue Fabrik in Malaysia gewählt habe, reflektiere wohl in erster Linie die Sondersituation von Osram, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Dienstag. Hollfelder glaubt nicht, dass die Aixtron-Technologie der von Veeco unterlegen ist./ajx/mis

