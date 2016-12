Von Andreas Kißler und Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem mutmaßlichen Lkw-Anschlag von Berlin ihr Entsetzen und ihre Trauer ausgedrückt und eine vollständige Aufklärung der Tat angekündigt. "Wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen", sagte Merkel bei einer Erklärung im Kanzleramt. "Dies ist ein sehr schwerer Tag", betonte die Kanzlerin. "Ich bin wie Millionen von Menschen in Deutschland entsetzt, erschüttert und tief traurig über das, was gestern am Berliner Breitscheidplatz geschehen ist."

Die Tat werde "aufgeklärt werden in jedem Detail", versicherte Merkel. "Ich weiß, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat", betonte die Kanzlerin. "Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die den Schutz tatsächlich brauchen."

December 20, 2016 05:20 ET (10:20 GMT)

