Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kering von 180 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. 2016 sei für die Luxusgüterbranche ein herausforderndes Jahr gewesen, doch 2017 dürfte etwas besser werden, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer Sektorstudie vom Dienstag. Die Marke Gucci sei in puncto organisches Wachstum die treibende Kraft im Kering-Konzern und in der gesamten Branche./ajx/edh

