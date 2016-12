Das junge schwedische Label Asket wehrt sich gegen schnelllebige Modetrends. Die beiden Gründer verkaufen zeitlose Basiskleidung, produzieren keine Saisonware - und brechen mit einem eisernen Gesetz der Fashionwelt.

Was Modefirmen an ihren Blusen, Hosen oder Jacken verdienen, bleibt normalerweise ihr Geheimnis. Bei der jungen Marke Asket aus Stockholm ist das anders. Auf ihrer Homepage kann jeder nachlesen, wie das Start-up zum Beispiel seine T-Shirts kalkuliert: 5,10 Euro für den Stoff, 3,40 Euro Lohn und 0,50 Euro für den Transport. Am Schluss kostet das T-Shirt 30 Euro bei Asket - verglichen mit einem sonst üblichen Preis von 80 Euro im Einzelhandel.

"Wir wollen eine Marke aufbauen, die glaubwürdige Kleidung in guter Qualität und zu fairen Preisen verkauft", sagt Asket-Mitgründer August Bard Bringéus dem Handelsblatt. Vor allem will sich das junge Label gemäß seinem Namen, der ja Verzicht bedeutet, nur auf sogenannte Essentials, also auf schlichte Basis-Kleidung konzentrieren: Dazu gehören bislang neben T-Shirts noch Poloshirts und neuerdings Pullover aus Merinowolle und Kaschmir.

"Wir waren als Kunden vom Modemarkt frustriert", erzählt der Schwede Bringéus, der bestens Deutsch spricht. "Man setzt verzweifelt auf Wachstum durch ständige Kollektionen und Trendwahn, immer schneller, immer mehr", kritisiert Baring. ...

