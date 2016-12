Die Wettbewerbshüter der EU haben angesichts der Fusionspläne von Deutscher und Londoner Börse noch erhebliche Bedenken.

Als Carsten Kengeter kürzlich auf dem Weg in die 13. Etage der Bundesbank war, steckte er plötzlich im Aufzug fest. Der Chef der Deutschen Börse blieb gelassen, fand sogar noch beruhigende Worte. Kaum hatte er die gesprochen, setzte sich die Kabine wieder in Bewegung.

Nicht so schnell bewegen wird sich Kengeters 25-Milliarden-Euro-Projekt - die Fusion der Deutschen Börse mit der Börse London Stock Exchange (LSE). Derzeit prüft die Wettbewerbskommission der Europäischen Union (EU) das Vorhaben. Sieht sie den Wettbewerb in Gefahr, kann sie die Fusion untersagen oder unter Auflagen genehmigen. Der Schritt steht erst 2017 an - am Mittwoch aber hat die Kommission den Börsen ihre Bedenken übermittelt, die sie bei der Abwicklung von Derivategeschäften (Clearing), aber auch beim Clearing von Repos (Rückkaufvereinbarungen) sieht.

Derivate sind von Wertpapieren abgeleitete Produkte, mit denen etwa auf künftige Kurse gewettet werden kann - Swaps, Optionen, Futures. Clearing heißt, Wertpapiergeschäfte abzuwickeln und Käufern und Verkäufern die Risiken des Handels abzunehmen. Fällt eine Handelspartei aus, springt das Clearinghaus ein. Eurex Clearing, Tochter der Deutschen Börse, ist in Europa Marktführerin bei börsengehandelten Zinsderivaten, während die LSE-Tochter LCH Clearnet das Clearing außerbörslicher ...

