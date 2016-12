KAP-Beteiligungs-AG: Herr Ritzi legt sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates nieder

NIEDERLEGUNG DES AMTES ALS MITGLIED DES AUFSICHTSRATES DER KAP-BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Herr Werner Ritzi hat uns als Mitglied des Aufsichtsrates mit Datum vom 18.12.2016 mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Fulda, aus wichtigem Grund mit Wirkung zum Vollzug des Kaufvertrags vom 17. November 2016 zwischen der Daun & Cie. Aktiengesellschaft, Rastede, der SvR Capital GmbH und der Project Diamant Bidco AG (vormals Blitz F16-592 AG), Frankfurt a.M., betreffend den Erwerb und die Veräußerung von 53% der von der KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft ausgegebenen Aktien, niederlegt.

Der wichtige Grund liegt zum einen in der durch den Vollzug entstehenden fundamentalen Änderung der Aktionärsstruktur, zum anderen in der Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Vollzug des Kaufvertrags. Um die Phase der Beschlussunfähigkeit des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft so kurz wie möglich zu halten, erfolgt sein Rücktritt erst zu diesem Zeitpunkt, da nunmehr zwei geeignete Kandidaten für eine gerichtliche Bestellung gemäß § 104 Abs. 1 AktG zur Verfügung stehen.

Fulda, 20. Dezember 2016

KAP Beteiligungs-AG

Dr. Stefan Geyler André Wehrhahn Vorstand Vorstand

