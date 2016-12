Einleitung aktienrechtlicher Squeeze-out durch KD River Invest GmbH

DGAP-Ad-hoc: KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out Einleitung aktienrechtlicher Squeeze-out durch KD River Invest GmbH

20.12.2016 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG: Einleitung aktienrechtlicher Squeeze-out durch KD River Invest GmbH

Die KD River Invest GmbH hat uns heute das Verlangen gemäß § 327a Abs. 1 AktG übermittelt, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die KD River Invest GmbH als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließt (sog. aktienrechtlicher Squeeze-Out). Die KD River Invest GmbH ist mit mehr als 95% am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt und damit deren Hauptaktionär im Sinne des § 327a Abs. 1 AktG. Die Höhe der Barabfindung und der konkrete Zeitpunkt der Hauptversammlung, die über den Squeeze-out beschließen soll, stehen noch nicht fest und werden rechtzeitig mitgeteilt werden.

Sprache: Deutsch

Frankenwerft 35 50667 Köln Deutschland Telefon: 0221-2088-400 Fax: 0221-2088-213 E-Mail: thomas.guenther@k-d.com Internet: www.k-d.com

ISIN: DE0008286006, DE0008286006 WKN: 828600, 828600 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin; Open Market in Frankfurt

