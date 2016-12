Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Beispiellos hohe Beteiligung von Studierenden aus aller Welt mit

innovativen Vorschlägen für die Luftfahrt



5.499 Studenten aus der ganzen Welt - ein neuer Rekord - haben

sich zum fünften weltweiten Studentenwettbewerb "Fly Your Ideas"

angemeldet, den Airbus gemeinsam mit der UNESCO organisiert.



Ein Gremium von 60 Airbus-Experten und -Innovatoren hat die

Projektvorschläge von 356 Teams aus 89 Ländern beurteilt. Nach dieser

strengen Prüfung an vier Airbus-Standorten in Frankreich,

Deutschland, Spanien und Großbritannien sind nun noch 50

Studententeams in der engeren Auswahl. Sie werden ab Januar 2017 die

zweite Runde des Wettbewerbs bestreiten.



Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum sind beim diesjährigen

Wettbewerb besonders stark vertreten. Die 50 Gruppen in der engeren

Auswahl setzen sich aus 202 Studierenden 38 unterschiedlicher

Nationalitäten zusammen. 52 Prozent der Teams sind

gemischtgeschlechtlich besetzt, zwei Drittel zeichnen sich

anderweitig durch besondere Vielfalt aus, weil etwa Studenten aus

verschiedenen Ländern oder Studiengängen zusammenarbeiten. Dies

entspricht dem Airbus-Bekenntnis zur Vielfalt, die für das

Unternehmen ein wichtiger Innovations- und Erfolgsfaktor ist.



Vielfältig sind auch die innovativen Ideen der 50 ausgewählten

Teams - von Gepäckrobotern über Sitze, auf denen Fluggäste schon

außerhalb des Flugzeugs Platz nehmen können, bis hin zu neuen

Lösungen für Energiegewinnung und Virtual-Reality-Anwendungen.



"Fly Your Ideas ist einzigartig und wir sind stolz auf das

konzernweite Engagement von Airbus-Mitarbeitern, die den Wettbewerb

als Gutachter, Mentoren und Experten unterstützen", erklärte Charles

Champion, Executive Vice President Engineering von Airbus. "Wir

bieten Studenten die seltene Gelegenheit, direkt mit führenden

Fachkräften aus dem gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die

Experten profitieren ihrerseits von diesem unmittelbaren Austausch

mit Talenten aus aller Welt, mit denen sie die Leidenschaft für eine

der faszinierendsten Branchen der Welt verbindet."



Jedes der Teams hat 100 Tage, um seine Ideen weiter auszuarbeiten

und zu verfeinern. Die fünf Teams, die in die dritte Runde gelangen,

werden eine Woche im "ProtoSpace" bei der Airbus-Zentrale in Toulouse

verbringen, um ihre Ideen mit modernster Ausrüstung von Airbus und

unter persönlicher Anleitung von Airbus-Mitarbeitern prototypisch

umzusetzen, zu testen und zu visualisieren. Das siegreiche Team wird

bei der Preisverleihung im Mai eine Prämie von 30.000 EUR erhalten.

Der Preis für das zweitplatzierte Team ist mit 15.000 EUR dotiert.



Ab Januar 2017 werden die 50 Teams ihre Ideen entwickeln und

Updates zu ihren Fortschritten mit Fotos, Entwürfen und Berichten

unter http://www.airbus-fyi.com teilen.



Hinweise an die Redaktionen:



Wichtige Zahlen zu "Fly Your Ideas" 2017



- Eingereichte Ideen: 356 - Beteiligte Länder: 89 (85

unterschiedliche Nationalitäten)

- Beteiligte Universitäten: 348

- 5 Länder mit den meisten Teams: Indien (64 Teams), China und

Hongkong (44 Teams), Spanien (29 Teams), Indonesien (24 Teams),

Großbritannien (20 Teams)

- Geschlechterverhältnis: 51% der Teams sind gemischtgeschlechtlich

besetzt

- Ausgewählte Ideen: 50 - Beteiligte Länder: 41 (38

unterschiedliche Nationalitäten)

- Beteiligte Universitäten: 57

- 7 Länder mit den meisten Teams: China und Hongkong (9 Teams),

Singapur (5 Teams), Großbritannien (4 Teams), Australien (3

Teams), Indonesien (3 Teams), Malaysien (3 Teams), Spanien (3

Teams)

- Geschlechterverhältnis: 52 % der Teams sind

gemischtgeschlechtlich

besetzt



Wettbewerb "Fly Your Ideas" - seit dem Start im Jahr 2008



- 5 Wettbewerbe in den Jahren 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

- Partnerschaft mit der UNESCO seit 2012

- Mehr als 100 Länder vertreten

- Unterstützung durch mehr als 650 Hochschulen

- Mehr als 20.000 Studenten haben sich registriert

- Mehr als 400 Airbus-Mitarbeiter beteiligt

- Mehr als 1.900 Ideen eingereicht



