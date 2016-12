In der EU haben so viele Menschen einen Job wie noch nie. Die hohen Beschäftigungszahlen dürfen aber nicht darüber wegtäuschen, dass es nicht nur Jobs braucht, um die Armut in Europa zu bekämpfen.

Die EU-Kommission meldet so hohe Beschäftigungszahlen wie noch nie. Im vergangenen Jahr hatten in der Gemeinschaft 232 Millionen Menschen einen Job, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht zu Arbeit und sozialer Entwicklung hervorgeht. Drei Millionen neue Stellen ...

