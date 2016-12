München (ots) -



Es geht wie gewohnt turbulent zu bei den Wollnys. In gleich drei Episoden zeigt RTL II am Mittwochabend neue Abenteuer der wahrscheinlich bekanntesten Großfamilie Deutschlands. Neben der Gründung ihrer eigenen Rockband bricht die Familie zum gemeinsamen Urlaub in die Türkei auf. Die beiden Schwiegersöhne in spe, Peter und Flo, entdecken die Astrologie als neues Hobby für sich.



Rock 'n' Roll bei den Wollnys: Peter und Flo gründen ihre erste eigene Rockband. Doch eine Band mit nur zwei Mitgliedern, das geht natürlich gar nicht. Bei einem Familien-Casting suchen sie nach weiteren Musiktalenten, damit ihre Karriere endlich starten kann. Doch bereits während der ersten Bandprobe verfliegt die anfängliche Euphorie. Keiner kann sein Instrument spielen oder auch nur eine einzige Zeile Noten lesen. Besonders Sängerin Estefania passt das gar nicht und kurzerhand verlässt sie die Band. Das Ende des Rockstar-Lebens scheint festzustehen, bevor es überhaupt begonnen hat.



Außerdem steht eine Reise in die Türkei an. Aufgrund des turbulenten Alltags im Hause Wollny sehnt sich die Familie schon lange nach Urlaub. Doch noch vor dem Start kommt es zum Streit zwischen Flo und Peter. Silvia befürchtet, dass der Familienurlaub womöglich nicht so harmonisch wird, wie sie es sich gewünscht hat.



Die Wollny-Schwiegersöhne in spe, Flo und Peter, entdecken ein neues Hobby für sich: Die Astrologie. Leider führen ihre Vorhersagen schon bald zu einem Streit zwischen Silvia und ihrem Liebsten. Denn auch Lebensgefährte Harald packt das Sternenfieber. Nachdem die Hobbyastrologen auch noch Turbulenzen in Silvias Beziehung voraussagen, eskaliert die Situation.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" Ausstrahlung: Mittwoch, 21. Dezember 2016, ab 20:15 Uhr bei RTL II



