Stuttgart (ots) - Im Januar wird die International School of Management (ISM) in Stuttgart ihr einjähriges Jubiläum feiern. In den vergangenen Monaten ist es der privaten Wirtschaftshochschule gelungen, den baden-württembergischen Standort am Markt zu etablieren und in den Dialog mit Unternehmen aus der Region zu treten. Durch das neue Kuratoriumsmitglied Joachim Aisenbrey, Geschäftsführer des Breuninger Hauses Stuttgart, gewinnt die ISM einen verlässlichen Kooperationspartner im Premiumsegment des Einzelhandels.



"Joachim Aisenbrey ist eine große Bereicherung für das Kuratorium der ISM", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Mit seinem Netzwerk in der Mode- und Lifestyle-Industrie sehen wir eine hervorragende Möglichkeit, unsere Kontakte in der Branche weiter auszubauen und verschiedene Praxisprojekte wie Exkursionen und Workshops für unsere Studierenden zu realisieren."



Aisenbrey wechselte 2008 vom Stuttgarter Modehauses Fischer zurück zu seinem früheren Arbeitgeber Breuninger. Seitdem verantwortet er als Geschäftsführer im Stuttgarter Stammhaus die Bereiche Premium, Accessoires, Schuhe und Parfümerie. Durch seinen beruflichen Werdegang, unter anderem als Verkaufsleiter des Sporthauses Reutlingen und als Geschäftsführer des Modehauses Heinemann, bringt er eine große Expertise in der Modebranche mit.



Aisenbrey ist bereits das fünfte neue Kuratoriumsmitglied in dieser Jahreshälfte. Zuletzt konnte die ISM mit Georg Schachner von der NATIONAL-BANK, Immobilienexperten Hartmut Fründ (ehemaliger Geschäftsführer von Ernst & Young Real Estate), Dr. Siegfried Jaschinski, Partner bei Augur Capital, und Thomas Schäfer, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband NRW, ihr Kuratorium um renommierte Mitglieder erweitern. In enger Zusammenarbeit mit den Kuratoren arbeitet die private Wirtschafshochschule konsequent an der Modernisierung und Praxisorientierung der Studieninhalte. Aktuell vereint das Kooperationsnetzwerk der ISM 27 Mitglieder.



Seit der Übernahme des EBC-Standortes in Stuttgart Anfang des Jahres baut die ISM kontinuierlich ihr Unternehmensnetzwerk aus. So kamen bereits Praxisprojekte mit etablierten Firmen aus der Automobilindustrie und jungen Start-ups aus der Region zustande.



Hintergrund:



Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.



Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.



OTS: International School of Management (ISM) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70776 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70776.rss2



Pressekontakt: Daniel Lichtenstein Leiter Marketing & Communications ISM International School of Management GmbH Otto-Hahn-Str. 19 44227 Dortmund tel.: 0231.97 51 39-31 fax: 0231.97 51 39-39 email: daniel.lichtenstein@ism.de