QSC schließt Kostensenkungsprogramm mit einmaligen Abschreibungen ab

DGAP-Ad-hoc: QSC AG / Schlagwort(e): Sonstiges QSC schließt Kostensenkungsprogramm mit einmaligen Abschreibungen ab

20.12.2016 / 15:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

QSC schließt Kostensenkungsprogramm mit einmaligen Abschreibungen ab

Köln, 20. Dezember 2016. Die QSC AG schließt zum Jahresende 2016 ihr auf zwei Jahre angelegtes Programm zur Kostenreduzierung ab; die summierten Einsparungen übertrafen das für 2016 angestrebte Niveau von 20 Mio. EUR deutlich. Das Programm forcierte den Umbau der Organisation und unterstützte die konsequente Neuausrichtung des Unternehmens in Richtung cloudbasierter Dienste. QSC will in den kommenden drei bis vier Jahren unter anderem einen Großteil der Kunden des konventionellen Outsourcing- Geschäfts in die Pure Enterprise Cloud und damit in das Segment "Cloud" migrieren.

Mit Blick auf die künftige Entwicklung der Umsätze und Erträge im Segment Outsourcing wurde jetzt entschieden, den Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte dieses Segments im Konzernabschluss 2016 einmalig um 13,9 Mio. EUR abzuschreiben; sie stammen überwiegend aus der Übernahme des konventionellen Outsourcing-Anbieters INFO AG im Jahr 2011.

Im Zuge der Neuausrichtung trennt sich QSC darüber hinaus im Rahmen eines Management-Buy-outs von der Tochtergesellschaft FTAPI Software GmbH; damit verbunden sind einmalige Abschreibungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Auf die Prognose für das Gesamtjahr 2016 haben die getroffenen Entscheidungen keinen Einfluss. QSC erwartet unverändert einen Umsatz von 380 bis 390 Mio. EUR, ein EBITDA von 34 bis 38 Mio. EUR und einen Free Cashflow von mehr als 7 Mio. EUR.

Erläuterungen: Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen.

Kontakt: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669-8724 F +49 221 669-8009 invest@qsc.de www.qsc.de

20.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qsc.de Internet: www.qsc.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

531931 20.12.2016 CET/CEST

ISIN DE0005137004

AXC0144 2016-12-20/15:05