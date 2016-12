Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta050/20.12.2016/15:52) - Edel platziert erfolgreich

Schuldscheindarlehen



Hamburg, 20.12.2016

Zinsersparnis von bis zu 800 TEUR ab dem Geschäftsjahr 2018

(01.10.2017-30.09.2018) erwartet



Die Hamburger Edel AG hat erfolgreich Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtwert

von 21 Mio. EUR platziert. Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2016

gerechnet. Die Schuldscheindarlehen haben marktüblich unterschiedliche

Laufzeiten von drei und fünf Jahren sowie feste oder variable Zinskupons.

Arrangeur war die IKB Deutsche Industriebank, Düsseldorf. Die Mittel aus den

Schuldscheindarlehen werden zur frühzeitigen Kündigung und vollständigen

Rückführung der Inhaber-Teilschuldverschreibung (ISIN: DE 000 A1X3GV3, WKN:

A1X3GV, Anleihe 2014/2019) mit einem derzeitigen Nominalwert von 21,215 Mio. EUR

im Februar 2017 verwendet. Während die Ergebniseffekte im laufenden

Geschäftsjahr, aufgrund der kurzzeitig höheren Verschuldung und der

Transaktionskosten, gering sind, rechnet die Edel AG ab dem Geschäftsjahr 2018

(01.10.2017 bis 30.09.2018) mit geringeren Zinsaufwendungen von bis zu 0,8 Mio.

EUR pro Jahr.



Edel AG

Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Timo Steinberg

Tel.: +49 40 89085-0

E-Mail: timo.steinberg@edel.com

Website: www.edel.com



ISIN(s): DE0005649503 (Aktie), DE000A1X3GV3 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



