Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.464,74 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Gegen den Trend und mit Abstand am deutlichsten im Minus waren Papiere von Linde. Der Technologie-Konzern will sich mit Praxair zum größten Industriegase-Hersteller der Welt zusammenschließen. Über einen Aktientausch sollen die bisherigen Aktionäre an dem zusammengeschlossenen Konzern jeweils 50 Prozent halten. Beide Unternehmen besetzen die Vorstandsetage zu gleichen Teilen.

Das ist aus Sicht von Linde-Aktionären offenbar ein schlechter Deal, die Papiere ließen bis kurz vor Handelsschluss fast vier Prozent nach. Zu den größten Kursgewinnern zählten am Dienstag hingegen Deutsche Bank, Commerzbank und Volkswagen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,04 US-Dollar (-0,28 Prozent).

Auch der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.126,67 US-Dollar gezahlt (-1,02 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,92 Euro pro Gramm.