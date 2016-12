-------------------------------------------------------------- Zur Anmeldung http://ots.de/D7M8g --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -



DIENSTAG, 10. JANUAR 2017 | 10:00 - 11:00 UHR HAUS DER LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT BERLIN | CLAIRE-WALDOFF-STRASSE 7



Ende November 2016 hat die EU-Kommission mit großem Aufsehen ihr energiepolitisches Winterpaket vorgelegt. Darin enthalten sind Pläne zur Reform der Erneuerbare-Energien-Richtlinie mit drastischen Folgen für die Biokraftstoffbranche: Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, tragen Biodiesel und Bioethanol aus Anbaubiomasse zukünftig immer weniger zum Klimaschutz im Straßenverkehr bei. In Deutschland steigt dagegen zum 1. Januar 2017 die Treibhausgasminderungspflicht für die Mineralölindustrie von 3,5 auf 4 Prozent und verbleibt ab 2020 bei 6 Prozent. Klar ist: Biokraftstoffe schützen das Klima. Allein 2015 ersparten Biodiesel und Bioethanol der Atmosphäre 6,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Jedoch bleibt offen, ob die Rahmenbedingungen für die Erneuerbaren Energien auf der Straße zukunftsfähig gesetzt sind.



Welche Rolle spielen konventionelle Biokraftstoffe ab 2020 in Europa? Was für Folgen für Landwirtschaft, Import und Wertschöpfungskette hätte eine Abkehr von Biodiesel und Bioethanol? Müsste die Vorreiterrolle der Biokraftstoffe im Rahmen der Dekarbonisierung des Verkehrs nicht verstärkt statt reduziert werden?



Diese Fragen möchten wir mit Ihnen diskutieren und hierzu die Ergebnisse einer neuen Studie vorstellen, die die Bedeutung von Biokraftstoffen für Klimaschutz, Landwirtschaft und Tierhaltung beleuchtet:



"AUSWIRKUNGEN POLITISCHER BESCHLÜSSE AUF BIOKRAFTSTOFFE UND ROHSTOFFMÄRKTE"



vorgestellt von Prof. Dr. Jürgen Zeddies (Universität Hohenheim).



Hierzu laden Sie OVID, VDB und UFOP ein. Weitere Gesprächsthemen und -partner sind:



Ohne Biodiesel kein Rapsanbau - die Bedeutung von Raps für die Landwirtschaft: Anbaufläche, Fruchtfolge, Nachhaltigkeitszertifizierung Stephan Arens (UFOP)



Heimisches Eiweißfutter - verzichtbares Nebenprodukt der Biodieselherstellung? Petra Sprick (OVID)



Klimaschutz im Straßenverkehr ohne Biokraftstoffe? Elmar Baumann (VDB)



Anmeldung unter: www.bit.ly/Zeddies-Studie



OTS: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/77329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_77329.rss2



Pressekontakt: Maik Heunsch (OVID) Am Weidendamm 1A | 10117 Berlin Tel. 030 / 72 62 59 58 heunsch@ovid-verband.de