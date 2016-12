In Österreich haben die Behörden einen Marokkaner festgenommen. Sie verdächtigen ihn, einen Terroranschlag an Weihnachten oder Silvester geplant zu haben. Der Verdächtige war bereits am Montag festgenommen worden.

