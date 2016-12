Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2016-12-20 / 17:13 *Die Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht für das Geschäftsjahr 2015/16 ein Ergebnis von 22 Millionen Euro und hebt die Prognose für 2016/17 an.* Die Deutsche Konsum REIT-AG schloss, trotz der Kosten für die Börsennotierung an der Börse [1] Berlin, das Geschäftsjahr 2015/16 mit einem Gewinn von 22 Millionen Euro ab. Von dem Gesamtgewinn resultieren 12,4 Millionen Euro aus dem Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios. Die Mieteinnahmen stiegen auf 11,4 Millionen Euro an. Der adjustierte FFO (nach Investitionsausgaben und Instandhaltung) belief sich auf 4,7 Millionen Euro bzw. 26 Cent je Aktie. Der LTV der Gesellschaft liegt bei 54,2%. Die Gesellschaft erweiterte ihr Portfolio im letzten Quartal des Geschäftsjahres um 6 Liegenschaften für 5,3 Millionen Euro und einer Nettoanfangsrendite von 11,8 %. Weitere 1*3* Liegenschaften mit einem Volumen von 41,3 Millionen Euro und einer Nettoanfangsrendite von 11,6% wurden im vierten Quartal des Kalenderjahres 2016 beurkundet, so dass sich das aktuelle Portfolio der Gesellschaft zur Zeit aus 53 Liegenschaften mit einer Gesamtmiete von 18,7 Millionen Euro zusammensetzt. Nach den starken Ergebnissen des vergangenen Geschäftsjahres und den erfolgten Ankäufen bestätigt die Gesellschaft Ihre FFO Prognose für das Geschäftsjahr 2016/17 von 57 Cent je Aktie und hebt die Prognose des aFFO von 44 Cent je Aktie auf 46 Cent je Aktie an. Rolf Elgeti, CEO der Deutschen Konsum REIT-AG, kommentiert: "Das zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr war das erste in der Rechtsform einer REIT-Gesellschaft. Der Gewinn im Finanzjahr ist sehr erfreulich und die Bewertungsrendite mit 10 % konservativ, dies unterstreicht das Potenzial zukünftiger Gewinnzuwächse der Gesellschaft. Die jüngsten Zukäufe haben unser FFO- und Cashflow-Profil enorm gestärkt und dazu beigetragen, dass wir die zur Erfüllung der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr notwendigen Mieteinnahmen generieren. Dank der Rechtsform einer REIT-Gesellschaft sind diese Cashflows besonders attraktiv für unsere Investoren. Um der gestiegenen Größe der Gesellschaft Rechnung zu tragen, planen wir die Zulassung im Prime Standard im ersten Quartal des Kalenderjahres 2017 zu beantragen." Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Deutsche Konsum REIT-AG Schlagwort(e): Immobilien 2016-12-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076510 E-Mail: wr@obocap.com Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 532069 2016-12-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8082901052645b206ccb5546fd2d32c5&application_id=532069&site_id=vwd&application_name=news

