FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem starken Lauf in der ersten Dezember-Hälfte ein wenig an Kraft eingebüßt. Mit verringertem Tempo ging es aber auch am Dienstag weiter nach oben. Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen befinden, kletterte sogar auf ein Rekordhoch. Unterstützend wirkte die fortgesetzte Euro-Schwäche, die sich positiv auf die Exportindustrie auswirkt sowie der Marsch des US-Leitindex Dow Jones in Richtung der 20 000-Punkte-Marke.

Der Dax beendete den Tag knapp unter seinem Tageshoch bei 11 464,74 Punkten, womit er um 0,33 Punkte zulegte. Der MDax rückte um 0,30 Prozent auf 21 954,22 Punkte vor. Im Tagesverlauf hatte er bei 21 981,17 Punkte den bisher höchsten Stand in seiner Geschichte erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax schloss mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 1786,98 Punkte./ck/he

