Die Analysten der Baader Bank haben in einer aktuellen Zusammenstellung ihrer favorisierten 17 Aktien für das Jahr 2017 auch die heimische Buwog als einzigen österreichischen Wert zum Kauf empfohlen. Die Analysten bestätigen damit ihre "buy"-Empfehlung, ebenso wie ihr Kursziel von 25 Euro. An der Wiener Börse schlossen Buwog am Dienstag mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 22,095 Euro.

Positiv hebt der Baader-Analyst Jan-Hauke Jendrny den starken Ausblick der Buwog selbst und den stabilen Ausblick ihrer Entwicklungsmärkte Hamburg, Wien und Berlin hervor. Die Aktie sei zudem im Branchenvergleich attraktiv bewertet, heißt es in der Baader-Analyse.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 der Buwog prognostiziert die Baader Bank einen Gewinn von 2,71 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,10 (2017/18) und 2,35 (2018/19) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,77 (2016/17), 0,92 (2017/18) und 1,10 (2018/19) Euro je Aktie erwartet.

Neben der Buwog finden sich unter den "Top Picks" der Baader Bank auch weiter Allianz, Deutsche Wohnen, Aurubis, Krones, Zalando, Brain, Deutsche Beteiligungs AG, Heidelberger Druck, Adecco, Galenica, OC Oerlikon, Valiant und Komax. Neu aufgenommen wurden zudem Infineon, Syngenta und Bossard.

Analysierendes Institut Baader Bank

