Marenave Schiffahrts AG: Zugang von Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 21 ff. Wertpapierhandelsgesetz

DGAP-Ad-hoc: Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges Marenave Schiffahrts AG: Zugang von Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 21 ff. Wertpapierhandelsgesetz

20.12.2016 / 20:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft) ist heute von der Ernst Russ AG, Hamburg, durch eine überarbeitete Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21, 22 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) darüber informiert worden, dass diese am 16. Dezember 2016 insgesamt 22,26 % der Stimmrechte (333.960 Aktien) hält, wobei 21,56 % (323.500 Aktien) von ihr direkt gehalten und ihr 0,70 % (10.460 Aktien) über eine Kette von Tochterunternehmen zugerechnet werden. Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der Ernst Russ AG nicht um den in der Ad-hoc-Meldung vom 16. Dezember 2016 im Kontext des außerinsolvenzlichen Sanierungskonzepts erwähnten bereits identifizierten Investor handelt.

Darüber hinaus sind der Gesellschaft zwei weitere, bislang nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Stimmrechtsmitteilungen von der Debeka Krankenversicherungsverein a. G. und der Debeka Lebensversicherungsverein a. G. (beide Koblenz) zugegangen, mit denen diese der Gesellschaft jeweils gemäß § 21 WpHG mitteilen, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft ab dem 16. Dezember 2016 nun 0 % beträgt; die letzten der Gesellschaft zugegangenen Stimmrechtsmitteilungen wiesen einen Stimmrechtsanteil von jeweils 10 % aus.

Der Vorstand

Kontakt: Bernd Raddatz, kaufmännischer Leiter Marenave Schiffahrts AG

20.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Marenave Schiffahrts AG Caffamacherreihe 7 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 28 41 93 0 Fax: 040 / 28 41 93 297 E-Mail: info@marenave.com Internet: www.marenave.com ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, München; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

532101 20.12.2016 CET/CEST

ISIN DE000A0H1GY2

AXC0220 2016-12-20/20:16