Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hat den Berliner Anschlag für sich reklamiert. Über den eigenen Propaganda-Dienst "Amaq" wurde am Dienstag eine entsprechende Meldung verbreitet.

US-Medien hatten bereits am Montagabend berichtet, dass der IS sich für den Terroranschlag verantwortlich erklärt hätte. Die Quellenlage ist bei solchen Meldungen allerdings oft zweifelhaft. Auch "Amaq" hat in der Vergangenheit schon Anschläge in der Türkei für den IS reklamiert, die andere Organisationen aber ebenfalls begangen haben wollen. Dennoch halten Terrorexperten eine Verbindung zum "Islamischen Staat" in diesem Fall für möglich, da er bekannten Mustern entspricht.

Auch hatte eine IS-Publikation in der Vergangenheit schon Tipps veröffentlicht, wie mit Lkws Anschläge durchgeführt werden können.