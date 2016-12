Halle (ots) - Wenn es dem Täter von Berlin und jenen, die ihn zum Morden angestiftet haben mögen, aber gelänge, das Bild vom menschlichen, solidarischen Deutschland, das von vielen in der Welt als Vorbild genannt wird, tiefgreifend zu verändern, würden wir uns selbst darin nicht mehr erkennen. Nicht zu vergessen: Auch von Einheimischen werden abscheuliche Straftaten begangen. Damit soll nichts beschönigt werden, zugefügtes Leid kann man ohnehin nicht aufrechnen. Zugegeben: Es fällt nicht leicht dieser Tage, an den Sieg von Liebe und Vernunft zu glauben. Es aber nicht für möglich zu halten, bedeutete zugleich das Ende der Freiheit. Die kann man, wie das Glück, nicht dauerhaft durch den Ausschluss anderer gewinnen.



