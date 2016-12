NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach dem frühen Anstieg auf das Rekordhoch von 19 987,63 Punkten ging dem Leitindex Dow Jones Industrial aber kurz vor der Schwelle von 20 000 Punkten die Puste aus. Trotz der geopolitischen Sorgen, die zuletzt von Anschlägen und Attentaten in Europa und der Türkei befeuert wurden, schloss der US-Leitindex aber immer noch mit 0,46 Prozent im Plus bei 19 974,62 Zählern.

Die übrigen New Yorker Indizes behielten ihre Rekorde derweil in Griffnähe. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,36 Prozent auf 2270,76 Zähler, konnte der vor einer Woche erreichten Bestmarke von 2277 Punkten aber nicht richtig gefährlich werden. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Dienstag um 0,38 Prozent auf 4953,80 Zähler zu. Zuvor war er im Tagesverlauf nur hauchdünn an seinem jüngst erreichten Rekord bei knapp 4963 Punkten gescheitert./tih/he

